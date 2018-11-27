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ولي العهد يغادر تونس ويبعث برقية شكر للرئيس السبسي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:49 م
ولي العهد يغادر تونس ويبعث برقية شكر للرئيس السبسي
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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية شكر للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر مغادرته  تونس، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس / الباجي قايد السبسي حفظه الله

رئيس الجمهورية التونسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الفخامة، لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والنماء .. وتقبلوا فخامتكم أطيب تحياتي وتقديري

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

 

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