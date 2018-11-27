روسيا تحذر من استخدام أزمتها مع أوكرانيا لتصعيد التوترات السياسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إنّ فرض المزيد من العقوبات الغربية على موسكو بسبب نزاعها الأخير مع أوكرانيا لن يحل أية مشكلات، محذّراَ من استخدام الأزمة لتصعيد التوترات السياسية.

واستولت روسيا على ثلاث سفن بحرية أوكرانية وطاقمها في مضيق كيرش قرب شبه جزيرة القرم يوم الأحد مما أثار مخاوف من صراع أوسع، ودعا بعض السياسيين الغربيين لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحادث.

وقال جروشكو للصحفيين على هامش مؤتمر برلين الأمن: "إذا أراد شخص ما استخدام هذا كذريعة للتصعيد السياسي فأعتقد أنه لن يكون إشارة في الاتجاه الصحيح".