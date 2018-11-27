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البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بعد تصريحات "لاري كودلو"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:44 م
البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بعد تصريحات لاري كودلو
أرشيفية
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وكالات
 
ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

ارتفعت البورصة الأمريكية بعد أن ذكر "لاري كودلو" كبير المستشارين الاقتصادين بالبيت الأبيض أن واشنطن تجري محادثات على كافة المستويات مع الحكومة الصينية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى إمكانية جيدة لعقد صفقة تجارية مع بكين.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت خلال التعاملات في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي حول نيته فرض تعريفات إضافية ضد الصين حال فشل المفاوضات مع نظيره الصيني يوم السبت المقبل على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

بينما تراجع سهم "جنرال موتورز" بنحو2.5 % بعد تهديد ترامب بإلغاء كافة المساعدات المالية للشركة على خلفية إعلانها خطة لوقف الإنتاج في عدة مصانع أمريكية.

وفي بيانات اقتصادية، نمت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين، كما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 5 أشهر خلال نوفمبر الجاري.

وعند ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% إلى 24748.7 نقطة، فيما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3% إلى 2682.1 نقطة.

أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فقد استقر في النهاية عند 7082.7 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% مسجلاً 97.370
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