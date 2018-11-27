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الأهلي: اجتماع أمني لحل أزمة حضور الجماهير

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:44 م
الأهلي: اجتماع أمني لحل أزمة حضور الجماهير
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ندي شعبان
 
قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن إدارة النادي عقدت أكثر من اجتماع لحل أزمة حضور الجماهير.


وتابع، أنه تم الاتفاق على دخول ٥ آلاف مشجع إلى المدرجات، ونحن التزمنا بالقرارات وتم إرسال الدعوات الخاصة لوزارة الشباب والرياضة وللفريق الأخر بالأمس.


واستكمل، بأن هناك خلاف في وجهات النظر والنادي الأهلي لا يفرق بين جماهيره وبين أعضاء الجمعية العمومية قائلا:"انا مش هقدر اجامل ٥ الاف شخص".


وتحدث بأنه لا يصح أن يحضر جماهير المقاولون العرب والنادي الأهلي صاحب المباراة يمنع جماهيره من الحضور.


وانهى مرجان حديثه بأنه سيكون غدا اجتماع أمني من أجل حل تلك الأزمة حتى تعود الجماهير نظرا لأن النادي الأهلي هو أول من أرسل قاعدة بياناته.

المزيد عن: محمد مرجان جماهير الأهلي المقاولون العرب الاهلي الأهلي
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