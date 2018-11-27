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ترامب قد يفرض رسوماً على السيارات المستوردة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:45 م
ترامب قد يفرض رسوماً على السيارات المستوردة
ترامب
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وكالات
 

قالت مجلة فيرتشافت فوخه الألمانية في تقرير، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفرض رسوماً جمركية على السيارات المستوردة من الخارج اعتباراً من الأسبوع المقبل".

 

ونقلت المجلة عن "مصادر في الاتحاد الأوروبي" الثلاثاء، قولها إن "وزارة التجارة الأمريكية رفعت تقريرا إلى ترامب"، مضيفةً أن "ترامب من المحتمل أن يتخذ قراراً بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس".

 

وذكرت نقلاً عن المصادر أن "التقرير يوصي برسوم جمركية نسبتها 25% على واردات السيارات من جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك".

 

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على التقرير بوجه عام، لكنها ذكرت أن إشارة فيرتشافت فوخه إلى أن سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد للتجارة ستتوجه إلى واشنطن الأربعاء غير صحيحة.

 

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية على طلب للتعليق.

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