منى الشاذلي تعلن أسماء الفائزين في استفتاء "معكم " السنوي لتكريم المميزين في عام ٢٠١٨

في أكبر استفتاء تليفزيوني، تعرض الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل الاستفتاء السنوي لبرنامجها لتكريم المميزين من نجوم الفن والمشاهير خلال عام 2018.

ويحل الكاتب والشاعر مدحت العدل ضيفا على البرنامج لمناقشة تفاصيل الاستفتاء وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء الخميس المقبل على فضائية cbc .

وخلال الحلقة يتم عرض 15 فئة، من بينها أفضل ممثل وممثلة، أفضل ألبوم وأغنية سينجل وأغنية شعبية، أفضل لاعب وشخصية رياضية، أفضل كتاب وممثل وممثلة في دور استثنائي ودور كوميدي. وأفضل صورة وفيديو، أفضل نص درامي.

ويستمر استفتاء معكم منى الشاذلي للعام الرابع على التوالي، وسط حفاوة من متابعي البرنامج.

وتنقسم المشاركة في الاستفتاء إلى جزأين؛ الأول ميدانيا من خلال استمارات يسودها المواطنين والجزء الآخر عبر صفحة البرنامج على الفيس بوك ويكون التصويت فيها إلكترونيا.

ويشارك في الاستفتاء بجانبه الميداني عدد من طلاب كليات الإعلام من خلال تجميع تصويت المشاركين في الشارع.