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الصين تحذر المتشددين فى أمريكا من عواقب الحرب التجارية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:41 م
الصين تحذر المتشددين فى أمريكا من عواقب الحرب التجارية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

حذّر سفير بكين في واشنطن اليوم الثلاثاء، من عواقب وخيمة إذا حاول المتشددون الأمريكيون الفصل بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفاً أن الصين ستذهب إلى قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق لتخفيف الحرب التجارية المدمرة مع الولايات المتحدة.


وفي حديثه لوكالة رويترز قبل التوجه للانضمام إلى وفد الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، قال تسوي تيانكاي، إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة في التعاون لمصلحة الاقتصاد العالمي.

 

وعندما سئل عما إذا كان المتشددون في البيت الأبيض يسعون إلى فصل الاقتصادات الأمريكية والصينية المرتبطة ببعضهما البعض، قال تسوي إنه لا يعتقد أنه من الممكن أو من المفيد القيام بذلك، وأضاف "لا أعرف ما إذا كان الناس يدركون بالفعل العواقب المحتملة".

 

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