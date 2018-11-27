ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد خسارة الأهلي.. أحمد موسى حابسًا دموعه: "ربنا يعدي المحنة اللي إحنا فيها"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:41 م
بعد خسارة الأهلي.. أحمد موسى حابسًا دموعه: ربنا يعدي المحنة اللي إحنا فيها
طباعة
رقية جمال
 
انفعل الإعلامي أحمد موسى، في تعقيبه على خسارة الأهلي أمام المقاولون العرب واحتلاله المركز الأخير في الدوري، قائلًا: "لاعبي الأهلي لايدركون قيمة الأهلي وشعبيته في العالم، ولايدركون أنهم يرتدوا تي شيرت الأهلي".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء،: "كل مباراة كدا، مفيش مباراة تفرحونا، مش عارف أقولكم الزمالكوية فرحانين قد إيه، حقهم شايفين اللي بيعكنن عليهم طول الوقت ضايعين، الزمالك بالأمس أحرز 3 أهداف وكانوا زعلانين، المدرب بتاعهم مدرب، بينما في الأهلي بعض اللاعيبة رجليهم مربوطة، شئ مهين".

وتابع، حابسًا دموعه: "استغفر الله العظيم يارب، ربنا كبير، ربنا يكرمنا إن شاء الله، ويعدى المحنة اللي إحنا فيها".
المزيد عن: خسارة الأهلي من المقاولون العرب التوك شو الأهلي والصفقات أخبار مصر أخبار أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
19:55
2
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
2
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
5
x
22:00
1
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
22:00
0
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
1
x
22:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
2
x
22:00
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
0
x
22:00
2
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
2
x
22:00
3
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 12:10:00 AM