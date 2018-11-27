بعد خسارة الأهلي.. أحمد موسى حابسًا دموعه: "ربنا يعدي المحنة اللي إحنا فيها"

انفعل الإعلامي أحمد موسى، في تعقيبه على خسارة الأهلي أمام المقاولون العرب واحتلاله المركز الأخير في الدوري، قائلًا: "لاعبي الأهلي لايدركون قيمة الأهلي وشعبيته في العالم، ولايدركون أنهم يرتدوا تي شيرت الأهلي".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء،: "كل مباراة كدا، مفيش مباراة تفرحونا، مش عارف أقولكم الزمالكوية فرحانين قد إيه، حقهم شايفين اللي بيعكنن عليهم طول الوقت ضايعين، الزمالك بالأمس أحرز 3 أهداف وكانوا زعلانين، المدرب بتاعهم مدرب، بينما في الأهلي بعض اللاعيبة رجليهم مربوطة، شئ مهين".



