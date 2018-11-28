زي النهاردة بتاريخ 28 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 28 - 11 - 2018

** أحداث





* 1520 - البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادمًا من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.





* 1660 - كلية غريشام تشهد اجتماعًا ضم إثنى عشر رجلًا ـ من بينهم كريستوفر رن وروبرت بويل وجون ويلكنز والسير روبرت موراي ـ وأسفر عن تأسيس كيان علمي عُرف لاحقًا بالجمعية الملكية.





* 1893 - نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.





* 1912 - ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.





* 1914 - إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.





* 1915 - الشيخ جابر المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا لأبيه الشيخ مبارك الصباح.





* 1918 - بوكوفينا تصوت لصالح الإندماج مع مملكة رومانيا.





* 1919 - انتخاب الليدي أستور لعضوية برلمان المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تحضر جلسات مجلس العموم.





* 1943 - انعقاد أولى جلسات مؤتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك لتحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور، ودام المؤتمر حتى 1 ديسمبر.





* 1960 - موريتانيا تحصل على الاستقلال رسميًا من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيسًا للدولة.





* 1971 - اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل على يد منظمة أيلول الأسود في القاهرة.





* 1972 - التوقيع على «بيان طرابلس للوحدة اليمنية» بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.





* 1974 - بداية الحرب الأهلية الإثيوبية.





* 1988 - الرئيس العراقي صدام حسين يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ توليه الرئاسة.





* 1990 - مجلس الأمن الدولي يصدر «القرار رقم 677» يدين فيه محاولات العراق تغيير التكوين الديمغرافي لسكان الكويت وإعدام السجلات المدنية التي تحتفظ بها الحكومة الكويتية الشرعية.





* 1990 - جون ميجور يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة.





* 1994 - استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.





* 2003 - رجل الأعمال أيمن السويدي يطلق النار على زوجته المغنية ذكرى ومدير أعماله مما تسبب في مقتلهما ثم ينتحر.





* 2004 - ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين يعفي أخاه الأمير حمزة بن الحسين من ولاية العهد.





* 2010 - إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري والتي تنافس فيها ما يقارب الخمسة آلاف مرشح.





* 2011 - إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري، وهي أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير.





* 2013 - مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحًا ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.









** مواليد





* 1118 - الإمبراطور مانويل كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.





* 1489 - الملكة مارغريت تيودور، زوجة جيمس الرابع ملك إسكتلندا.





* 1632 - جون باتيست لولي، موسيقي فرنسي.





* 1757 - ويليام بليك، شاعر إنجليزي.





* 1786 - أحمد عرفان، أحد قادة الإصلاح الإسلامي في الهند.





* 1820 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.





* 1829 - أنتون روبنشتاين، موسيقي روسي.





* 1853 ـ هيلين ماجيل وايت، أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.





* 1881 - شتيفان تسفايغ، كاتب نمساوي.





* 1891 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.





* 1894 - هنري هازليت، اقتصادي أمريكي.





* 1894 - فرخ الخراساني، شاعر إيراني.





* 1907 - ألبيرتو مورافيا، أديب إيطالي.





* 1908 - كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.





* 1943 - راندي نيومان، موسيقي أمريكي.





* 1950 - إد هاريس، ممثل أمريكي.





* 1950 - راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.





* 1955 - أليساندرو ألتوبيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1955 - آدم يشاري، جنرال في جيش تحرير كوسوفو.





* 1956 - مها أبو عوف، ممثلة مصرية.





* 1956- سليمان الجبيلان، عالم دين سعودي.





* 1961 - ناصر القصبي، ممثل سعودي.





* 1962 - جون ستيوارت، ممثل أمريكي.





* 1970 - منى فتو، ممثلة مغربية.





* 1970 - عاصي الحلاني، مغني لبناني.





* 1972 - فغويريدو، لاعب كرة قدم أنغولي.





* 1977 - فابيو غروسو، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1978 - مهدي النفطي، لاعب كرة قدم تونسي.





* 1978 - هيثم طمبل، لاعب كرة قدم سوداني.





* 1978 - آيمي غارسية، ممثلة أمريكية.





* 1980 - ستيوارت تايلور، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.





* 1980 - إدوارد روجيه فازلين، لاعب كرة مضرب فرنسي.





* 1980 - نيلسون فالديز، لاعب كرة قدم باراغوياني.





* 1984 - ماري إليزابيث وينستد، ممثلة أمريكية.





* 1986 - بينجامين أنغووا، لاعب كرة قدم إيفواري.





* 1990 - ديدريك بوياتا، لاعب كرة قدم بلجيكي.









** وفيات





* 1170 - أواين غوينيد، ملك مملكة غوينيد.





* 1680 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.





* 1694 - ماتسوو باشو، شاعر ياباني.





* 1822 - سليمان بن محمد، سلطان مغربي.





* 1859 - واشنطن إيرفينج، مؤلف أمريكي.





* 1915 - الشيخ مبارك الصباح، حاكم الكويت السابع.





* 1921 - عبد البهاء عباس، مؤسس الدين البهائي.





* 1939 - جيمس نايسميث، طبيب كندي / أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.





* 1954 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.





* 1962 - الملكة فيلهامينا، ملكة هولندا.





* 1971 - وصفي التل، رئيس وزراء الأردن.





* 2003 - ذكرى، مغنية تونسية.





* 2003 - أيمن السويدي، رجل أعمال مصري.





* 2003 - طلال الرشيد، شاعر سعودي.





* 2010 - فلاديمير ماسلاتشينكو، لاعب كرة قدم سوفيتي.





* 2010 - ليسلي نيلسن، ممثل أمريكي.





* 2012 - زيج زيجلار، مؤلف أمريكي.





* 2014 - سعيد عقل، شاعر لبناني.





*2017 - شادية، ممثلة ومغنية مصرية.









** أعياد ومناسبات



