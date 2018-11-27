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جوجل تعمل على إضافة ميزة الإيماءات لمتصفحها كروم على أندرويد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:21 م
جوجل تعمل على إضافة ميزة الإيماءات لمتصفحها كروم على أندرويد
أرشيفية
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من المعروف أن متصفّح كروم من جوجل يأتي بشكل مُسبق على معظم هواتف أندرويد، ولعل هذا الأمر هو سبب وجيه من قبل الشركة بالحفاظ على التحديثات الخاصة به، ولكن هل هذه التحديثات واضحة بالنسبة للمستخدمين وحتى للمطورين؟ بعيدًا عن هذا التسائل، حاليًا تُخطط الشركة لتحديث قادم على متصفّحها سيتضمّن ميزة سيستمتع بها مستخدمو أندرويد بالتأكيد.

وهي إضافة ميزة إيماءات التنقل، التي بدورها ستسمح للمستخدمين بالتمرير نحو اليسار أو اليمين بهدف الانتقال الى الخلف أو إعادة التوجيه من خلال سجل التصفّح، من ناحيته أيضًا هذه الإيماءات شبيهة بالتي هي موجودة على النظام الآخر iOS، وتم رصدها في نسخة المطورين، مما يعني أنها ما زالت غير جاهزة حتى الآن.

أخيرًا إذا سار كل شيء على ما يرام، فقد يتم إصدار هذه الإيماءات الجديدة في غضون أسبوعين، مع الإشارة أن هناك فرصة ضئيلة بأن لا تجعل جوجل ميزتها هذه متاحة على أندرويد، ولكن من المثير للاهتمام الإبلاغ عن وجودها في نسخة المطورين.
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