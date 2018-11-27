توتي يكشف: كنت على وشك الانتقال لريال مدريد ولكن

كشف فرانشيسكو توتي أسطورة الكرة الإيطالية وفريق أي سي روما، أنه كان على وشك الانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، في وقت سابق.



وقال توتي في سيرته الذاتية: "كان سيرجيو راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005، وهو العام الذي كنت على وشك الانضمام إليهم، في بعض الأحيان اتخيل أني كنت سأكون قائدهم". وقال توتي في سيرته الذاتية: "كان سيرجيو راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005، وهو العام الذي كنت على وشك الانضمام إليهم، في بعض الأحيان اتخيل أني كنت سأكون قائدهم".



