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بث livehd7 | شاهد ريال مدريد اليوم | شاهد مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الان | ريال مدريد وروما مباشر كورة اون لاين

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بث livehd7 | شاهد ريال مدريد اليوم | شاهد مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الان | ريال مدريد وروما مباشر كورة اون لاين

بث مباشر شاهد مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي يلا شوت كورة اون لاين في الجولة الخامسة من دورى المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بملعب الأوليمبيكو بروما، وهى المباراة الحاسمة على قمة المجموعة، والفائز بها سيضمن الصعود إلى الدور التالى، الفريقان متساويان فى رصيد النقاط، لكل منهما 9 نقاط يكفى التعادل ليصعدا معاً، بينما أى هزيمة لنادى ريال مدريد، ستجعله مهدد بالخروج فى حالة فوز سيسكا موسكو.

بث livehd7 | شاهد ريال مدريد اليوم | شاهد مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الان | ريال مدريد وروما مباشر كورة اون لاين

موعد مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي

سيُلعب اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وروما في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت الرياض، وسيتم نقله على على قناة beIN SPORTS HD 1.

بث livehd7 | شاهد ريال مدريد اليوم | شاهد مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الان | ريال مدريد وروما مباشر كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما

شاهد الليلة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وروما





سنتابع معكم فى العاشرة تماما



