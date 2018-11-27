ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:16 م
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
 تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء،  للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد  9 دولارات مع صعود الدولار.

وهبط المعدن الأصفر مع صعود العملة الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين متلقيةً الدعم من تزايد المناوشات التجارية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية ضد سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار حال فشل المفاوضات مع نظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو أسعار المنازل في 20 ولاية أمريكية بأبطأ وتيرة في نحو عامين خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة للمرة الأولى في 5 أشهر.

وعند تسوية تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1213.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7% إلى 1214.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.337.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
جارية الآن
1
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
19:55
2
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
2
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
22:00
0
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
22:00
0
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
0
x
22:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
0
x
22:00
0
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
0
x
22:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
0
x
22:00
0
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 10:20:07 PM