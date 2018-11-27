الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد 9 دولارات مع صعود الدولار.





وهبط المعدن الأصفر مع صعود العملة الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين متلقيةً الدعم من تزايد المناوشات التجارية.





وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية ضد سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار حال فشل المفاوضات مع نظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو أسعار المنازل في 20 ولاية أمريكية بأبطأ وتيرة في نحو عامين خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة للمرة الأولى في 5 أشهر.





وعند تسوية تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1213.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7% إلى 1214.20 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.337.