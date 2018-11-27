real madrid live .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:11 م
real madrid live .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على فريق روما، في ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
real madrid live .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما، صاحب الوصافة، فيما يأتي سيسكا موسكو ثالثًا بـ4 نقاط، وفيكتوريا بلزن رابعًا بنقطة وحيدة.
real madrid live .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
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