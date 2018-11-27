real madrid live .. رابط online يلا شوت مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على فريق روما، في ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما، صاحب الوصافة، فيما يأتي سيسكا موسكو ثالثًا بـ4 نقاط، وفيكتوريا بلزن رابعًا بنقطة وحيدة.