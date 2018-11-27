مناقشة "التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" بمكتبة القاهرة الكبري (صور)

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى المولد النبوى الشريف نظمت مكتبة القاهرة الكبرى لقاءً ثقافيًا لمناقشة كتاب: "التسلسل التاريخى لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" مساء اليوم الثلاثاء.





تحدث فى اللقاء مؤلف الكتاب الدكتور هشام أحمد محمد موصلى ومحمد عزالدين، وأدار اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.



