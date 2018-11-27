ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مناقشة "التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" بمكتبة القاهرة الكبري (صور)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:08 م
مناقشة التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام بمكتبة القاهرة الكبري (صور)
طباعة
شيماء عطية
 

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى المولد النبوى الشريف نظمت مكتبة القاهرة الكبرى لقاءً ثقافيًا لمناقشة كتاب: "التسلسل التاريخى لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" مساء اليوم الثلاثاء.


تحدث فى اللقاء مؤلف الكتاب الدكتور هشام أحمد محمد موصلى ومحمد عزالدين، وأدار اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.


ويتناول الكتاب سيرة وحياة خمسين من كبار الفقهاء فى تاريخ الإسلام منذ عهد تابعى الصحابة رضوان الله عليهم وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجرى وكيف كان تأثيرهم فى الحياة العامة للمسلمين وتأثيرهم على الحياة السياسية للدول الإسلامية واختلاف الفقهاء مع الحكام السياسيين خلال تلك الحقبة الزمنية , كذلك يتناول الكتاب تاريخ المذاهب الإسلامية والمذاهب المندثرة .

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
جارية الآن
1
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
19:55
2
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
2
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
22:00
0
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
22:00
0
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
0
x
22:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
0
x
22:00
0
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
0
x
22:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
0
x
22:00
0
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 10:20:01 PM