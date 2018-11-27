مناقشة "التسلسل التاريخي لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" بمكتبة القاهرة الكبري (صور)
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:08 مشيماء عطية
فى إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى المولد النبوى الشريف نظمت مكتبة القاهرة الكبرى لقاءً ثقافيًا لمناقشة كتاب: "التسلسل التاريخى لأشهر فقهاء وأئمة الإسلام" مساء اليوم الثلاثاء.
تحدث فى اللقاء مؤلف الكتاب الدكتور هشام أحمد محمد موصلى ومحمد عزالدين، وأدار اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.
ويتناول الكتاب سيرة وحياة خمسين من كبار الفقهاء فى تاريخ الإسلام منذ عهد تابعى الصحابة رضوان الله عليهم وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجرى وكيف كان تأثيرهم فى الحياة العامة للمسلمين وتأثيرهم على الحياة السياسية للدول الإسلامية واختلاف الفقهاء مع الحكام السياسيين خلال تلك الحقبة الزمنية , كذلك يتناول الكتاب تاريخ المذاهب الإسلامية والمذاهب المندثرة .