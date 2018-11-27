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رانيا يوسف وهبة مجدي وأحمد سليم ينتهون من تصوير "حب إيه"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:08 م
رانيا يوسف وهبة مجدي وأحمد سليم ينتهون من تصوير حب إيه
رانيا يوسف وهبة مجدي وأحمد س
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أحمد رمضان متولي
 

انتهى المخرج رضا عبدالرازق، من تصوير فيلم روائي قصير بعنوان "حب إيه" والذى يدور في إطار اجتماعي حول أسرة كبيرة تجمعها علاقة ترابط قوية ثم تفرقهم ظروف الحياة، ليعودوا بعد سنوات طويلة وتحل مفاجأة على هذه الأسرة من خلال عدة تغيرات تطرأ على أبطالها.

 

الفيلم من تأليف رانيا البشبيشي وسيناريو وحوار لرضا عبد الرازق وهو بطولة رانيا يوسف وهبه مجدى واحمد سليم ورانيا منصور ونور محمود واميره الشريف وسيف هانو.

 

والفيلم يعتبر التجربة الثالثة في الأفلام القصيرة بالنسبة للمخرج حيث قدم من قبل فيلمين هما "ترانزيت" و"حلم" والذى شارك بهما في العديد من المهرجانات السينمائية.

رانيا يوسف وهبة مجدي وأحمد سليم ينتهون من تصوير "حب إيه"
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