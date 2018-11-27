رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: تصدير الكلاب والقطط حلال إذا كانت قوانين البلد تبيح ذلك

قال الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن تصدير الكلاب والقطط حلال ولا مانع منه إذا كانت قوانين البلد تبيح ذلك، مؤكدا أنه "سبق عرض موضوع مثل ذلك على لجنة الفتوى وتمت الإباحة".



