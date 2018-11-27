رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: تصدير الكلاب والقطط حلال إذا كانت قوانين البلد تبيح ذلك
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:08 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن تصدير الكلاب والقطط حلال ولا مانع منه إذا كانت قوانين البلد تبيح ذلك، مؤكدا أنه "سبق عرض موضوع مثل ذلك على لجنة الفتوى وتمت الإباحة".
وقال "الأطرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، إن "الرسول أمرنا بالرحمة بالحيوان والإنسان والطير، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وبين الدين أيضا أن امرأة دخلت النار في هرة".