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أهم أخبار الزمالك الساخنة اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:03 م
أهم أخبار الزمالك الساخنة اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018
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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها تجهيز النادي مفاجأة لمحمود كهربا واحتمالية غياب حازم إمام عن مباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية. 

ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز الأحداث الساخنة في نادي الزمالك اليوم الثلاثاء.


الزمالك مهدد بخسارة حازم إمام في لقاء الاتحاد

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددا بخسارة حازم إمام ظهير أيمن الفريق أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

وأصيب حازم إمام بشد في العضلة الخلفية وأدى جلسة علاجية في الجيم دون المشاركة في التدريب الجماعي.


*تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي .

وقام جروس بالإشادة بما قدموه في لقاء الجونة وطالبهم بالتركيز في لقاء الاتحاد في البطولة العربية للتاهل لدور ربع النهائي .


*الزمالك يجهز مفاجأة لكهربا 
يجهز مسئولو نادي الزمالك، مفاجأة للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا، وهي زيادة راتبه وضمه للاعبي الفئة الأولى في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك رغم توثيق عقود كهربا الجديدة وارتباطه بعقد رسمي مع ناديه لمدة موسمين مقبلين إضافة إلى الموسم الحالي.

وجاء قرار مسئولي الزمالك برفع راتب كهريا السنوى وضمه للاعبي الفئة الأولى مثلما كان يرغب اللاعب قبل توثيق العقود، حيث سيصل راتبه السنوي لـ8 ملايين جنيه.


*جروس يستقر على الدفع بـ"عبد العزيز " أمام الاتحاد السكندري

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على الدفع بمحمود عبد العزيز بجوار التونسي فرجاني ساسي في تشكيل الابيض بالمباراة المقبلة امام الاتحاد السكندري

وجاء قرار جروس بعد استبعاد طارق حامد من المباراة بسبب حصوله على انذارين في المواجهات الأخيرة بالبطولة، ليحل زيزو بديلا له.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.

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