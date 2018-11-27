بعد انتشار "الفياجرا النسائية".. أدوية آثارت الجدل وتتصدرها "الصراصير"

انتشرت في الآونة الأخيرة، أدوية "الفياجرا النسائية" لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات، لتثير حالة من السخرية و الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة وزارة الصحة على "الحبة البينك".





الفياجرا النسائية

أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والسخرية، من موافقة وزارة الصحة على فياجرا خاصة بالنساء تسمى "الحبة البينك".





أدوية ضغط صيني

وسبق وآثارت أدوية الضغط الصيني لعلاج ضغط الدم، الجدل، حيث حذرت وزارة الصحة من انتشار الأدوية التي تحتوى على مادة "فالسارتان" والمستوردة من الصين، والخاصة بعلاج "ارتفاع ضغط الدم"، في إشارة إلى أن المادة تحتوى على شوائب خطرة تسبب السرطان.





وشددت وزارة الصحة، بتحريز أصناف الأدوية فى الأسواق التى تحتوى على هذه المادة، والتى تعد واحدة من الأدوية التابعة لمجموعة مضادات مستقبلات أنجيوتنسين، ويعد "فالسارتان" انتقائى للنوع (AT1) من مستقبلات الأنجيوتنسين التى تستخدم فى علاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب واعتلال الأعصاب السكرى.





حقن "سيفترياكسون"

وبعد رصد حالات وفاة عقب تعاطي حقن "سيفترياكسون" نتيجة للحساسية من المادة الفعالة بداخلها، أثيرت حالة من الجدل الواسعة، ليرسل الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، العديد من الخطابات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وبالفعل، سحبت إدارة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، عينات من نحو 45 تشغيلة من السوق والمستشفيات وشركات التوزيع من حقن "سيفترياكسون" لإجراء التحاليل اللازمة للمادة الخام فيها، بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.





الصراصير

ومن الأدوية المثيرة للجدل، الصراصير فهي في الأصل حبوب تستخدم لعلاج الشلل الرعاش، حيث يقل الدوبامين، فيؤثر ذلك على الاتزان والحركة، فيستخدم الباركينول مع علاجات أخرى لعلاج هذه المشكلة، الجرعة الفعالة منه ٢-٣ أقراص، ويؤثر الدواء على الروية ويسبب جفاف الحلق ومشاكل في الهضم.



