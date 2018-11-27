إصابة صلاح محسن بشدّ في العضلة الضامة

قال محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، أثناء مباراة المقاولون التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري.









وأوضح أنه فضّل تغيير اللاعب فور شكواه حتى لا تتفاقم إصابته وشارك بدلا منه مروان محسن.









هذا، ويلتقي الأهلي مع بتروجت، يوم السبت المقبل، بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع.



