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سميحة أيوب ضيفة "الستات" على الـCBC.. غدًا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:59 م
سميحة أيوب ضيفة الستات على الـCBC.. غدًا
سميحة أيوب
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أحمد رمضان متولي
 

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة CBC، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وذلك يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

 

تتحدث سميحة أيوب خلال الحوار عن رحلتها في عالم الفن والسينما والدراما، حيث تتطرق إلى بدايتها وأبرز الأعمال التي قدمتها والتحديات التي واجهتها خلال مشوارها وكيف تغلبت عليها.

 

تتطرق الفنانة الكبيرة أيضًا إلى عملها في المسرح وكيف تراه الآن وما أبرز التحديات التي تواجه صناعة الفن في مصر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتطرق لها اللقاء.

 

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

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