شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وروما | رابط بث مباشر HD
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:45 معمرو عادل
شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وروما | رابط بث مباشر HD
حرص الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس على دعم لاعبى الفريق الملكى قبل انطلاق المران من ملعب التدريب فى العاصمة الايطالية روما.
ونشر الحساب الرسمى لنادى ريال مدريد فيديو يتحدث فيه النجم البرازيلي عن أمنياته بفوز الفريق الملكى فى المباراة غدا.
شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وروما | رابط بث مباشر HD
وخاض ريال مدريد تدريبه الوحيد والرئيسى على ملعب مباراته غداً أمام روما بالعاصمة الايطالية وسط اجواء من التفاؤل لتحقيق انتصار جديد فى البطولة القارية.
ويلتقى الفريقين فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.
شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وروما | رابط بث مباشر HD
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