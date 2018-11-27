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رغم عدم تحقيق أي فوز.. إدارة اتحاد جدة تثق في بيليتش

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:39 م
رغم عدم تحقيق أي فوز.. إدارة اتحاد جدة تثق في بيليتش
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية سعودية، أنه على الرغم من عدم تحقيق الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي لأي فوز مع النمور حتى الآن، إلا أنه يحظى بثقة مجلس إدارة العميد.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد والمشرف العام على الإدارة الإعلامية، حسين الشريف عبر حسابه الخاص على "تويتر"، أن بيليتش مستمر في عمله كمدير فني للفريق العريق، ولن يرحل خلال الفترة الحالية.

وأكد المتحدث الرسمي للعميد عبر "تويتر": "بيليتش محل ثقة الاتحاديين، ويحظى بدعم الإدارة، لا تلتفتوا لمن يريد التشويش وإثارة القلاقل .. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وحساسة تتطلب تكاتفنا جميعًا، وتعاضدنا".

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أقالت الأرجنتيني رامون دياز بعد مرور جولتين على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعينت بندر باصريح خلفًا له بشكل مؤقت، قبل أن تتعاقد مع بيليتش، إلا أن النتائج لم تتحسن، حيث يتذيل العميد الترتيب بنقطتين.

وتقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد بعد الخسارة أمام الأهلي في الجولة العاشرة، ووافق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على استقالته، وكلف لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة العميد، على أن يكون حمد الصنيع نائبًا للرئيس.
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