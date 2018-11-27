شاهد بدون تقطيع مباراة يوفنتوس وفالنسيا | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر | (Bein sport) بث حي ومباشر

يدرس ماسيميليانو أليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى منح كريستيانو رونالدو دوراً جديداً فى تشكيل السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

أليجرى يدرس وضع رونالدو بمركز صانع اللعب ضد فالنسيا

كشفت تقارير إيطالية أن مدرب يوفنتوس يفكر فى وضع البرتغالى رونالدو بمركز صانع الألعاب فى تشكيل اليوفى، خاصة أنه يجيد صناعة الفرص بشكل كبير، وهو ما حدث فى أكثر من مباراة على المستويين المحلى والأوروبى.

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وقد يعطى أليجرى نجم يوفنتوس الضوء الأخضر لشغل هذا المركز ضد فالنسيا فى المباراة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "إليانز أرينا".

وكان البرتغالى كريستيانو رونالدو قد صنع الـ3 أهداف التى سجلها يوفنتوس ضد نابولى بالجولة السابعة من مسابقة الكالتشيو كما منح الأرجنتينى باولو ديبالا عرضية نموذجية أحرز بها هدف الفوز ضد مانشستر يونايتد بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى الأبطال.

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رونالدو قاهر فالنسيا قبل موقعة دورى الأبطال

يملك البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسبانى سجلاً مميزاً أمام فالنسيا قبل المباراة التى ستجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا على ملعب "إليانز ستاديوم"، بمدينة "تورينو" الايطالية.

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حقق كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى سجلاً تهديفياً مميزاً ضد فالنسيا خلال 9 سنوات قضاها فى إسبانيا مع ريال مدريد قبل الانتقال إلى "السيدة العجوز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة، وخاض البرتغالى كريستيانو رونالدو 19 مباراة ضد فالنسيا مقسمة ما بين 18 مباراة بقميص ريال مدريد ومباراة واحدة مع يوفنتوس بالجولة الأولى لدور المجموعات من دورى الأبطال هذا الموسم قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بعد 29 دقيقة فى المباراة التى حمسها البيانكونيرى بهدفين نظيفين.

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واجه كريستيانو رونالدو فريق فالنسيا مع ريال مدريد فى 18 مباراة أحرز خلالها 15 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة بمعدل هدف كل مباراة، وحقق الفوز على الخفافيش 11 مرة وتعادل أمامهم 6 مباريات وخسر مباراتين.