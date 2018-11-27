كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة ريال مدريد وروما اليوم

يحل ريال مدريد الإسبانى، ضيفا على روما الإيطالى على ملعب "الأولمبيكو" فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يواجه شبح الوداع المبكر لمسابقة دورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى بعدما احتكر اللقب فى النسخ الثلاث الأخيرة متفوقا على عمالقة القارة العجوز.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة ريال مدريد وروما اليوم

ويحل الريال ضيفًا ثقيلاً على روما الإيطالى، فى المواجهة الحاسمة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة ريال مدريد وروما اليوم

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه يوجد احتمال كبير لخروج ريال مدريد من مرحلة المجموعات بتشامبيونزليج بحسب ما تسفر عنه نتائج الجولتين الأخيرتين الخامسة والسادسة من الموسم الحالى.





وأضافت الصحيفة أن أساس كل الاحتمالات هو فوز سيسكا موسكو الروسى على فيكتوريا بلزن التشيكى اليوم، وعلى ريال مدريد فى الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، مع سقوط الملكى أمام روما، أو التعادل فى لقاء اليوم.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة ريال مدريد وروما اليوم

أشارت الصحيفة إلى أنه فى هذه الحالة فإن الفريق الروسى يرفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثانى خلف روما الذى يضمن الصدارة فى حال فوزه على الميرنجى ويتأهل الثنائى معا للدور ثمن النهائى للمسابقة، فيما يتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث ويتم إقصائه من دوري الأبطال.