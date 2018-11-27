كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online

يعود ريال مدريد إلى روما، العاصمة الإيطالية، المكان المفضل للبطل الأوروبى حيث فى المواسم الثلاثة الماضية زار الفريق إيطاليا أربع مرات وفى هذه الثلاث مواسم لم ينتصروا هُناك فقط ولكن في كل من هذه وكما هو معروف فقد انتهى بالفريق المطاف للفوز بدورى أبطال أوروبا.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online

دائما إيطاليا كانت تاريخيًا منطقة معادية لريال مدريد (الفريق كان لا يحقق الفوز من 60 عامًا فى تورينو وعانى من أفضل وقت للميلان تحت قيادة ساكى وأيضًا قد تم إقصاء الفريق على يد تورينو مارتن فاسكيز) ولكن فى السنوات الثلاث الأخيرة، تمكن بطل أوروبا من تغيير هذا الاتجاه تماما.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online

بدأ الأمر فى فبراير 2016 ، تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان عندما تغلب الفريق الملكى على روما 2-0 فى الأولمبيكو بتسجيل كريستيانو رونالدو وخيسى رودريجيز.