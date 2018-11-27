كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:37 معمرو عادل
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
يعود ريال مدريد إلى روما، العاصمة الإيطالية، المكان المفضل للبطل الأوروبى حيث فى المواسم الثلاثة الماضية زار الفريق إيطاليا أربع مرات وفى هذه الثلاث مواسم لم ينتصروا هُناك فقط ولكن في كل من هذه وكما هو معروف فقد انتهى بالفريق المطاف للفوز بدورى أبطال أوروبا.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
دائما إيطاليا كانت تاريخيًا منطقة معادية لريال مدريد (الفريق كان لا يحقق الفوز من 60 عامًا فى تورينو وعانى من أفضل وقت للميلان تحت قيادة ساكى وأيضًا قد تم إقصاء الفريق على يد تورينو مارتن فاسكيز) ولكن فى السنوات الثلاث الأخيرة، تمكن بطل أوروبا من تغيير هذا الاتجاه تماما.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
بدأ الأمر فى فبراير 2016 ، تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان عندما تغلب الفريق الملكى على روما 2-0 فى الأولمبيكو بتسجيل كريستيانو رونالدو وخيسى رودريجيز.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
وذهب الفريق لمدينة ميلانو، لخوض مواجهة نهائى البطوله ضد أتليتيكو مدريد، وعلى الرغم من عدم الفوز فى المباراه (1-1) إلا أن ركلات الترجيح أحضرت كأس اوروبا الحادى عشر للسانتياجو برنابيو .
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
مره اخرى فى فبراير، ولكن هذه المرة في عام 2017 ، جلبت قرعة دور الـ16 مباراه بين ريال مدريد ونابولي وعلى الرغم من مباراة الذهاب (3-1)، فى مباراة الإياب سجل ميرتينز مبكرًا ولكن راموس عاد بالنتيجه في الشوط الثاني وموراتا سجل في وقت متأخر لكى تنتهى المباراه 1-3.
وأخيرًا في ربع النهائى للموسم الماضى عندما اضطر الفريق للذهاب إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس فى مباراة الذهاب وسرعان ما أحرز ريال مدريد هدفًا بتوقيع كريستيانو رونالدو، قبل أن تنتهى المواجهة بفوز الريال بثلاثية تاريخية.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن في النسخه العاشرة حصل مدريد على تعادل ثمين فى تورينو (2-2) بدور المجموعات وبالإضافه لذلك بدأت البطوله التاسعه بالفوز على روما (1-2) يوم 11 سبتمبر 2001.
وكذلك في الثانية عشر على الرغم من فوزه فى كارديف إلا أنه أيضًا فاز على فريق إيطالى (4-1) ضد يوفنتوس ولذلك بالطبع ، إيطاليا هى الأرض المقدسة لريال مدريد.
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. kora online
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