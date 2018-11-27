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أبطال أفريقيا.. بطل أثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي في دور الـ 16

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:36 م
أبطال أفريقيا.. بطل أثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي في دور الـ 16
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منى العوضي
 
يقترب نادي جيما الإثيوبي من التأهل لدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق على تيليكوم الجيبوتي بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ64 من البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد وضع الأهلي بين الأندية المتأهلة تلقائيًا إلى دور الـ32 من أبطال أفريقيا، لينتظر الفائز من لقاء جيما وتيليكوم.

ويلتقي جيما مع بطل جيبوتي الأسبوع القادم، في المباراة التي ستحسم بصورة رسمية الفريق الذي سيواجه الأهلي في الدور المقبل.

جدير بالذكر فأن دوري أبطال أفريقيا قد انطلق بالفعل بعد التعديلات التي أجراها الكاف على مواعيد البطولة لتتناسب مع موعد كأس أمم أفريقيا 2019.

المزيد عن: دوري أبطال أفريقيا بطل أثيوبيا الأهلي أخبار الأهلي
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