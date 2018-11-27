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بعد انتهاء زيارته لصربيا.. سامح شكري يتوجه إلى السودان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:35 م
بعد انتهاء زيارته لصربيا.. سامح شكري يتوجه إلى السودان
سامح شكري
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كتب: أحمد يحيى
 
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء غدًا، إلى السودان؛ بهدف المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده يوم ٢٩ نوفمبر الجاري بالخرطوم.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الخرطوم المنتظر مشاركة الوزير شكري به سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

واختتم حافظ، بالإشارة إلى أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.
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