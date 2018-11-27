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حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:34 م
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض حرب خاصة بالقاهرة السينمائي (صور)
عرض "حرب خاصة"
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سارة إبراهيم
 

بدأ منذ قليل، عرض الفيلم الأمريكي "حرب خاصة" للمخرج ماثيو هاينمان، المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، ضمن فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الأربعين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


حضر العرض، المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، والنجوم أحمد داوود، كريم قاسم، باسل ألزارو، والناقد الفني طارق الشناوي، وعدد كبير من السينمائيين والنقاد، كما شهد حضور جماهيري كثيف داخل القاعة.


وقدم "حفظي" الاعتذار لحضور العرض، عن تغيب مخرج الفيلم ماثيو هاينمان، وقدم أبطال العمل على المسرح، ومنهم الممثل الإنجليزي من أصول مصرية فادي الصياد، وتوم هولاندر، وأعربا عن سعادتهما بعرض الفيلم في مصر من خلال مهرجان "القاهرة السينمائي".

حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
حفظي وداوود وكريم قاسم في عرض "حرب خاصة" بالقاهرة السينمائي (صور)
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