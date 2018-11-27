باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم وسط ليفربول.. وقد ينافس برشلونة على هذا اللاعب
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:29 معمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف تدعيم خط وسط الفريق بنجم على مستوى مميز، خلال سوق الانتقالات الشتوية.
ووفقًا لما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أولوية البي اس جي هي التعاقد مع البرازيلي فابينهو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، في يناير المقبل.
وألمحت الصحيفة إلى أنه في حال فشل الصفقة فإنه سيتوجه باريس للتعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي، في الصيف المقبل، مما سيجعل باريس في منافسة شرسة مع برشلونة، حيث يعتبر دي يونج أحد أبرز إهتمامات البارسا.
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