جولة مع الفنانين.. اليسا تكشف حقيقة القبض عليها

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر " عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الثلاثاء.





ندى بسيوني تنتقد تصدير القطط والكلاب

‏علقت الفنانة ندى بسيوني، على تغريدة لأحد رواد "تويتر" عبر حسابها الشخصي، والتي انتقد فيها تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج لما قد تسببه من خلل بيئي، قائلة:"ده كلام محترم وقد حدث بالفعل ازدياد عدد الثعابين في عدد من القري المصريه بسبب قتل الكلاب والقطط .. اي خلل بيئي.. تحياتي لشخصكم المحترم".





هبة مجدي تشارك مع رانيا يوسف في عمل فني جديد

أعربت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة رانيا يوسف في تصوير عمل فني جديد.

ونشرت "مجدي" صورة تجمعها بالفنانة رانيا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة:"حبيبتي رانيا يوسف من تصوير فيلم حب إيه.. اتبسط واستمتعت جدا بالشغل معاكي".





سعد الصغير يسافر إلى المغرب

توجه المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى دولة المغرب الشقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لإحياء حفل غنائي هناك.





ونشر "الصغير" صورة له خلال سفره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"أشوفكم على خير.. إلى المغرب.. حفل المغرب".





إليسا تكشف حقيقة القبض عليها

نفت الفنانة اللبنانية إليسا الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، حول توقيفها والقبض عليها في مطار بيروت بسبب تضخم ثروتها وتحويلها مبلغ 300 مليون دولار لأحد البنوك خارج لبنان.





ودونت إليسا، في تغريدة لها على تويتر:"الخبر على موقع العربية عن توقيفي وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدًا .. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".



