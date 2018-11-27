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في مواجهة ثأرية لنادي روما أمام نظيره ريـال مدريد الإسباني على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الايطالية روما في تمام الساعة العاشرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهناك ثلاثة أسباب ترجح كفة الذئاب للفوز بمواجهتهم أمام رجال المدرب سولاري وهى كالتالي:

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Real Madrid الآن

1-دفاعات ريـال مدريد المتهورة

دفاع ريـال مدريد الذي يعانى كثيراً هذا الموسم حيث استقبل 21 هدف في 17 مباراة خاضها النادي الملكي 13 لقاء في الليجا، و 4 أخرى في دوري الأبطال.





2- الأخذ بالثأر

يسعى نادي روما لتحقيق الفوز والثأر لهزيمة في مباراة الذهاب أمام الريـال على ملعب " السانتياجو برنابيو" بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Real Madrid الآن

3- حفاظ مدرب روما على منصبه مستقبل مدرب روما الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو على المحك بسبب الإخفاقات المتكررة التي وقع فيها روما بقيادة مدربه هذا الموسم حيث يحتل الذئاب المركز السابع في الكاليتشو الإيطالي ، وكشفت بعض التقارير الصحفية من داخل نادي روما أن مستقبل دي فرانشيسكو متوقف على مواجهتي ريـال مدريد في دوري الأبطال، و مواجهة إنتر ميلان، في الجولة الرابعة عشر في الدوري الإيطالي، ويسعى المدرب إلى الفوز في لقاء اليوم واقتناص صدارة المجموعة من النادي الملكي.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Real Madrid الآن

4-حافز الأرض والجمهور

يقام اللقاء في معقل نادي روما على استاد الأوليمبيكو ويمثل هذا حافز قوي للذئاب لاقتناص الفوز منتشي بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم