ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد يوسف يعنف ناصر ماهر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:29 م
محمد يوسف يعنف ناصر ماهر
طباعة
علي نبوي
 
عنف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه ناصر ماهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب.


وتسببت الكرة التي انقطعت من بين أقدام ماهر في هجمة خطرة على مرمى شريف إكرامي، وكادت أن تتسبب في الهدف الأول لولا العارضة التي صدت تصويبة طاهر محمد طاهر.


ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب حاليا على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: ناصر ماهر محمد يوسف المقاولون العرب الجولة السادسة عشر الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
جارية الآن
1
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
0
x
19:55
0
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
19:55
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 9:00:00 PM