محمد يوسف يعنف ناصر ماهر

عنف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه ناصر ماهر خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب.









وتسببت الكرة التي انقطعت من بين أقدام ماهر في هجمة خطرة على مرمى شريف إكرامي، وكادت أن تتسبب في الهدف الأول لولا العارضة التي صدت تصويبة طاهر محمد طاهر.









ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب حاليا على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



