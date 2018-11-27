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بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:27 م
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
ريال مدريد وروما
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عمرو عادل
 
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 27-11-2018 دوري أبطال أوروبا يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة جديدة أمام فريق روما الإيطالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد الأولمبيكو حيث تمكن فريق روما من الفوز على ريال مدريد خلال ثلاث مباريات في تاريخ الفريقين، مباراتين أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، إلا أنه يمتلك ذكريات سيئة على ملعب الميرينغي الذي خسر على أرضه أربعة مباريات وفاز فيها خلال مباراة واحدة فقط، حيث تمكن الإيطالي من إحراز ثلاثة أهداف، ودخل في شباكه 11 هدف آخرين ويأتي فريق روما في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بنفس عدد النقاط مع فريق ريال مدريد، والذي يسعى من خلال هذه المباراة أن يثأر من فريق المالكي الذي فاز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما 2018 اون لاين بث مباشر قناة بي ان سبورت .
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
بطاقة مباراة ريال مدريد وروما/
روما Vs ريال مدريد.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأوليمبيكو .
المعلق : رؤوف خليف .
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
موعد مباراة ريال مدريد وروما /
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
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