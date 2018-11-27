عاجل.. وزير التعليم يعلن الجدول النهائي لامتحانات طلاب أولى ثانوي





طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "أولى ثانوي سنة نقل عادية جدًا، ولا نفعل شيئًا جديدًا".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن الطلاب يشعرون بالخوف من النظام التراكمي، لافتًا إلى أن كل ما يجري الآن لن يحتسب في المجموع التراكمي، وليس له أي علاقة بالمجموع، والهدف منه هو معرفة طريقة الأسئلة.





وتابع: "امتحانات الصف الأول الثانوي تجربة باحتة، ولن تؤثر في أي شيء"، معلنًا عن نشر الجدول النهائي لطلاب أولى ثانوي بعد ساعة.



