"المحقق كونان" يقتحم بوابة السينما الخليجية بفيلم جديد (فيديو)

بعد مرور أكثر من 18 عامًا على عرضه على شاشات التلفزيون، يعود المحقق الصغير كونان ايدوجاوا، لكن هذه المرة إلى شاشات السينما بالخليج العربي في 29 من نوفمبر، ليكشف ملابسات جريمة قتل جديدة في الفيلم الـ 22 ضمن السلسلة الأكثر نجاحًا في اليابان، والذي يحمل اسم Detective Conan: Zero the Enforcer.

وتدور أحداث فيلم المحقق كونان: Zero the Enforcer حول سلسلة انتهاكات قانونية يقوم بها أفراد لغايات شخصية، تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مدينة طوكيو اليابانية، يقودها شخص في محاول منه للانتقام، عقب إثبات تورطه بعملية تفجير ضخمة، أودت بحياة عشرات الضحايا من رجال الشرطة، وسط المدينة خلال حدث سنوي بارز.

ويبدأ المحقق كونان مهمته بتبرأة المشتبه به الرئيسي في القضية، ثم يتنقل إلى ملاحقة الشخص الذي يقف وراء هذه الجرائم، تتسارع الأحداث أكثر، عندما يقوم المجرم باختراق نظام وكالة ناسا الفضائية لإسقاط مسبار فوق مركز الشرطة في طوكيو، وهنا تتشابك الخيوط، وتصعُب المهمة أمام المحقق كونان، لإيجاد المجرم والإيقاع به.

ودخل هذا الفيلم قائمة الأفلام العشر الأكثر مبيعًا على الإطلاق في اليابان، مسجلًا رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما اليابانية، فيما تربع على عرش الإيرادات متخطيًا جميع أفلام السلسلة بإجمالي أرباح بلغت حوالي 80 مليون دولار أمريكي، حيث تجاوزت عدد التذاكر، التي بيعت خلال اليوم الأول فقط من عرضه في دور السينما باليابان، 5 ملايين تذكرة.

وسيتوفر في دور السينما باللغة اليابانية الأصليّة إلى جانب العربية، مع خيارات ترجمة إلى الإنجليزية والعربية، وهو ما يُناسب جمهور الأنميّ، الذي يعشق مشاهدة الأعمال بلغتها الأصليّة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم المحقق كونان: Zero the Enforcer هو الفيلم الرابع في رصيد شركة سبيستون بيكتشرز، بعد كل من يوكايواتش، ماشا والدب، ومازنجر زد: إنفينيتي.