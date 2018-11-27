HD كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

أكد المدير الفني لفريق فالنسيا مارسيلنو جارسيا تورال، أنه لا يجب على لاعبيه أن يبدأوا مواجهة يوفنتوس الإيطالي اليوم في دوري أبطال أوروبا، كـ «مجانين»، بل عليهم التحلي بالصبر أمام خصم «رفيع المستوى».





وقال مارسلينو في مؤتمر صحفي «سنبحث عن أفضل أداء لنا بتطبيق فكرة كروية معينة ليست موجودة لدى الخصم».





وأضاف المدرب «لن ندخل المباراة كمجانين لأن مستوى الخصم الكروي والبدني رفيع وعلينا مواجهته، لذا فواحدة من أهم خصالنا يجب أن تكون الصبر».





واعتبر مارسلينو أن مباراة الغد قد تكون «عذابًا»، لكنه اعتبر أن فالنسيا يعتبر خصمًا صعبًا بالنسبة لبقية المنافسين.





وأضاف المدير الفني «نعرف أننا في دوري الأبطال وعلينا أن نتحلى بالكثافة والدقة لتحقيق الفوز».





ومن ناحية أخرى كان ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أوضح أن فريقه يرغب في الفوز بكل بطولة هذا الموسم، لكنه حذر اللاعبين من الوقوع في النوم كما حدث مع مانشستر يونايتد، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.





ويواجه «البيانكونيري» فريق فالنسيا الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج» اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه كتيبة أليجري إلى تأمين مركزها في المجموعة، وهو ما أكد عليه المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.





وقال أليجري: «بليز ماتويدي وجورجيو تشيليني سيعودان إلى صفوف الفريق، بعد هذا لن نلعب بطريقة 4-4-3، ولكن بطريقة 4-3، ثم سننظر ماذا يحدث في الثلث الأخير من الملعب، وليس سهلًا أن نضع كوادرادو أو دوجلاس كوستا في الملعب، وتلك علامة جيدة بالنسبة لنا».





وشدد أليجري: «غدًا بمقدور فالنسيا أن يحافظوا على فرصة تأهلهم، ولا يمكننا أن يغلبنا النوم مثلما حدث معنا أمام مانشستر يونايتد»، وواصل «أنها مسألة تركيز، والخسارة أمام يونايتد كانت إيجابية لنا لأننا بدونها، لما كنا قد حققنا الفوز على ميلان».





ويتربع العملاق الإيطالي يوفنتوس على عرش صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه منافسه المباشر مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، وفالنسيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، حيث اشتعلت المجموعة بعد انتصار الشياطين الحمر على اليوفي في الجولة الماضية بهدفين لهدف على ملعب تورينو.





وكانت مباراة الذهاب بين «الخفافيش» و«السيدة العجوز» التي أقيمت على ملعب «مستايا» قد انتهت بفوز فريق السيدة العجوز بهدفين نظيفين بتوقيع البوسني ميراليم بيانيتش في اللقاء الذي شهد طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول ظهور له بدوري الأبطال مع فريقه الجديد بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني.