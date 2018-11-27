صلاح محسن عاشر ضحاياه.. مروان محسن "سره باتع" في الأهلي ومنتخب مصر





يبدو أن الحظ يعشق مروان محسن مهاجم الأهلي والقدر دائمًا يسانده ويمنحه الفرص للتواجد بالمباريات بشكل مستمر، فعلي الرغم من الانتقادات العنيفة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا، واتخاذ محمد يوسف المدرب المؤقت للأهلي قرارًا باستبعاده من التشكيل الأساسي للفريق أمام المقاولون العرب، جاءته الفرصة من جديد دون سعي أو طلب حيث أصيب زميله صلاح محسن بعد 6 دقائق فقط ليجد "يوسف" نفسه مضطرًا للدفع به في المباراة، في ظل إصابة المغربي وليد أزارو.





والمتابع لمسيرة مروان محسن مع الأهلي ومنتخب مصر يجد أن الحظ دائمًا يساعده ويخدمه ليكون متواجدًا في المباريات بشكل دائم، سواء من خلال فوزه بثقة بعض المدربين الذين يرون فيه المهاجم الأجدر بقيادة هجوم أي الفريق، أو من خلال بعض الظروف الطارئة لزملائه، والتي تجعله البديل الأوحد لقيادة الهجوم في الأهلي أو مع منتخب الفراعنة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير كيف خدم الحظ مروان محسن خلال الفترة الماضية للتواجد بشكل دائم في مباريات الأهلي ومنتخب مصر:-









1- ماليك إيفونا:

حصل المهاجم الجابوني ماليك إيفونا على عرضًا خياليًا للاحتراف في تيانجين تيدا الصيني، وبالفعل وافقت إدارة الأهلي على رحيل اللاعب للدوري الصيني، ليفسح الطريق أمام مروان محسن لقيادة الهجوم الأحمر، وكان وقتها منضم حديثًا للفريق قادمًا من الاسماعيلي.









2- جون آنطوي:

ثاني ضحايا مروان محسن في الأهلي فبمجرد تعاقد النادي معه في صيف 2016، قرر جون أنطوي الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب عدم منحه فرصة المشاركة مع الفريق، وانتقل بالفعل لصفوف المقاصة على سبيل الاعارة، قبل أن يقرر النادي الفيومي ضمه بشكل نهائي.









3- عماد متعب:

بعد إنضمام مروان محسن للأهلي في 2016 تراجع مستوي عماد متعب وخرج من حسابات الأجهزة الفنية للأهلي بشكل مستمر مما دفعه للرحيل للدوري السعودي والاحتراف ضمن صفوف فريق التعاون، وبعد عودته للقلعة الحمراء عقب انتهاء الاعارة قرر "متعب" انهاء مسيرته واعتزال كرة القدم.









4- كوليبالي:

تعاقد الأهلي مع الإيفواري سليماني كوليبالي في يناير 2017 وكانت تعقد عليه الجماهير الحمراء الآمال في قيادة هجوم الأحمر، خاصة بعد إصابة مروان محسن مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، ولكن فاجئ المهاجم الإيفواري الجميع وهرب بعد أشهر قليلة من الإنضمام للأهلي.









5- عمرو جمال:

بعد انضمام مروان محسن للأهلي فشل عمرو جمال في استعادة مستواه مرة أخري وحجز مكان في تشكيل الفريق، ليقرر الرحيل إلي بيدفيست الجنوب أفريقي، ومنه الاحتراف بالدوري الفنلندي، وعندما عاد لم يجد له مكانًا في قائمة الفريق الاحمر وبات قريبًا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









6- أحمد حسن كوكا:

ظل أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني هو المهاجم الأول في منتخب مصر فترة طويلة وكان يتواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة حتي مع تراجع مستواه، ولكن استطاع مروان محسن بعد إنضمامه للأهلي أن يُطيح بـ"كوكا" ويحجز مكانه في التشكيل الاساسي للفراعنة، وحتي بعد إصابته وغيابه فترة طويلة جدًا عن الملاعب عاد ليجد مكانه كما هو مع منتخب مصر دون أن يشغله احد.









7- أحمد علي:

انضم لصفوف منتخب مصر بعد كفاح كبير في الدوري المصري وكان يأمل في المشاركة مع الفراعنة واثبات وجوده لحجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، ولكنه غادر معسكر الفراعنة قبل خوض أي مباراة بسبب الإصابة، ليعتمد أجيري مدرب المنتخب الجديد على مروان محسن في قيادة هجوم الفريق في تصفيات أمم إفريقيا.









8- جونيور أجايي:

إصابة النيجيري جونيور أجايي وغيابه فترة طويلة عن الملاعب في الوقت الحالي، واحدة من الخدمات التي قدمها القدر لـ مروان محسن للاستمرار في قيادة الهجوم الأحمر، خاصة أنه في حالة تواجد أجايي كان من الممكن أن يتولي مسؤولية هجوم الأهلي مع بعض التغيير في طريقة لعب الفريق.









9- وليد أزارو:

في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير عاد الحظ ليمنح مروان محسن الفرصة مجددًا للتواجد ضمن تشكيل الأهلي، وذلك بعد إيقاف وليد أزارو مباراتين بسبب تمزيق قميصه في لقاء الذهاب، واليوم حصل على فرصة المشاركة ايضًا أمام المقاولون العرب بسبب غياب أزارو للإصابة.









10- صلاح محسن:

خرج صلاح محسن مصابًا بعد 6 دقائق من مباراة المقاولون العرب، ليمنح مروان محسن الفرصة لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام ذئاب الجبل.



