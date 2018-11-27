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محافظ الشرقية ونقيب الصيادلة يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية‎

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:25 م
محافظ الشرقية ونقيب الصيادلة يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية‎
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منى صموئيل
 
وقع الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بروتوكول تعاون لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية، جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

قال الدكتور محي الدين عبيد، ان النقابة العامة للصيادلة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيز المراكز، وتتكلف نقابة الشرقية بتدريب الصيادلة، وتتكلف وارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بتوفير المكان ..مشيرا إلى أنه يتم إدخال مركز المعلومات ب١٨ مستشفى وهم مستشفيات المحافظة.

اوضح نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.
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