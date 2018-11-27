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مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:55 م
مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة
ريال مدريد وروما مباشر
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عمرو عادل
 
مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة
يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق رومال الإيطالي نظيره ريال مدريد الاسباني ، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك علي إستاد "الأولمبيكو" معقل ذئاب روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة


البث المباشر لمباراة ريال مدريد وروما

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات الثلاثاء بين ريال مدريد وروما

ريال مدريد وروما  مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وروما 

يستضيف روما فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

واحدة من أهم مباريات دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة ريال مدريد وروما في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لقراءة المقال الفني للمباراة اضغط هنا
مباراة ريال مدريد وروما مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

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