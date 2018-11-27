عاجل.. ولي العهد يصل إلى تونس في إطار جولته العربية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس في إطار جولته العربية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وزار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مصر في زيارة استمرت لمدة يومين، ضمن جولة عربية له قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين.

