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روسيا تدرس إصدار سندات باليورو لأول مرة بـ5 سنوات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:00 م
روسيا تدرس إصدار سندات باليورو لأول مرة بـ5 سنوات
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
أفادت تقارير حديثة نشرته وكالة بلومبرج وصحيفة "الفايننشال تايمز"، أن روسيا تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو لآجل 7 أعوام، في إشارة إلى ابتعاد موسكو عن الديون بالدولار وسط مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية.

وأوضح التقرير  نقلاً عن مسؤولين بوزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السندات المقومة باليورو والتي سيحل موعد سدادها بعد 7 سنوات سيتم طرحها بمعدل عائد 3% تقريباً.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها روسيا ديوناً باليورو خلال نصف عقد من الزمان.

وتأتي بعد أيام فقط من وقوع اشتباكات بين روسيا وأوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، الأمر الذي يثير الأسواق المحلية الروسية.

وكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الكرملين والشركات التي تديرها الدولة بتقليص التعرض إلى الدولار في مواجهة العقوبات الأمريكية.
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