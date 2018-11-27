بوكيتينو يتحسر على عدم قيد خوان فويث في قائمة توتنهام الأوروبية

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن عدم قيد المدافع الشاب خوان فويث بقائمة الفريق في دوري الأبطال يعتبر "مؤلما وخطأ لا يمكن تكراره".









وشارك صاحب الـ20 عاما كأساسي في المباريات الثلاث الأخيرة لـ"السبيرز" في البريميير ليج، وسجل هدف الفوز في مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ12.









كما أنه ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني لأول مرة في مواجهة المكسيك الودية الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز "الألبيسيليستي" بثنائية نظيفة.









إلا أن فويث لن يستطيع المشاركة مع فريقه في مواجهة الأربعاء أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال على ملعب ويمبلي، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة.









وقال بوكيتينو في هذا الصدد "إنه أمر مؤلم. هذا خطأ لا يمكننا تكراره في هذا المستوى. علينا إيجاد حل".









ويجد المدرب الأرجنتيني نفسه في موقف لا يحسد عليه في مواجهة الغد، فبالإضافة لغياب فويث، يغيب أيضا المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز للإصابة.









فضلا عن الشكوك حول الجاهزية البدنية للبلجيكي يان فيرتونجين الذي عاد للملاعب في المواجهة الماضية أمام تشيلسي في "ديربي" لندن، ولكنه لم يشارك.









وفي حالة تأهل الفريق اللندني لثمن النهائي، سيكون بإمكانه حينها قيد فويث في الأدوار الإقصائية.









وقبل مواجهة الغد، يحتل توتنهام المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف "النيراتزوري"، الوصيف، و6 عن برشلونة الإسباني صاحب الصدارة.



