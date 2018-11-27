أحداث شغب تتسبب في هزيمة جزائية لإحدى الفرق التونسية





إثر إجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المنعقد آليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، تم اتخاذ قرار بهزم الإتحاد الرياضي المنستيري جزائيا أمام نجم المتلوي.





كما تمت معاقبة الإتحاد المنستيري، بـ3 مقابلات دون حضور الجمهور وخطية مالية بـ4 ألاف دينار، ومعاقبة مدرب الحراس فوزي العوني بمقابلتين وخطية بـ5 آلاف دينار من أجل التصرف غير اللائق تجاه حكم المباراة.





و تجدر الإشارة، إلى أن عقوبات الرابطة التونسية للإتحاد المنستيري تأتي على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعته بنجم المتلوي بملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.





المقابلة التي دارت مساء الأحد 25 نوفمبر 2018، كانت قد توقفت بعد إصابة الحكم المساعد محمد سليم الجبنياني بحجارة على مستوى الرأس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



