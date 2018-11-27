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عاجل.. ولي العهد السعودي يصل إلى تونس في إطار جولته العربية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:58 م
عاجل.. ولي العهد السعودي يصل إلى تونس في إطار جولته العربية
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أمنية فوزي
 
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس في إطار جولته العربية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وزار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مصر في زيارة استمرت لمدة يومين، ضمن جولة عربية له قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين.
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