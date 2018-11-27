حسناء تتحول لبطلة أفلام إباحية بعد 8 سنوات من الرهبنة (صور)

تأتى المواقف المثيرة للدهشة من غرابة تفاصيلها، ولعل ما فعلته الفتاة الكولومبية "يودى بيوندا"، لمن أكثر الأشياء غرابة، فبعدما كانت تتدرب وتستعد على مدار 8 أعوام متتالية لتصبح راهبة فى الكنيسة، أصبحت تقضى معظم وقتها الآن فى تصوير الأفلام الإباحية.





فبحسب ما تقول بيوندا لموقع "lad bible"، إن مسار حياتها تحول 180 درجة بين كونها تستعد لتصبح راهبة، ووضعها الحالى كواحدة من أشهر ممثلات الأفلام الإباحية فى كولومبيا، موضحة أنها تواجدت فى الكنيسة منذ سن صغيرة، وكانت من أكثر الفتيات التزامًا، ولكنها ارتبطت عاطفيًا بمعلمها الدينى هناك.





فمنذ عمر العاشرة وهى تستعد لتكون راهبة فى المستقبل، وكانت سعيدة للغاية بذلك، ولكن لما مرت به من تجربة عاطفية جعلتها تبتعد عن حياة الرهبنة والاستعداد لها، والتحول للطريق الآخر، وأضافت للموقع أنها أثناء عملها لدى إحدى شركات المنتجات الغذائية قابلت منتجًا لتلك النوعية من الأفلام وهو ما جذبها للتفكير فى الدخول لهذا المجال.





"فى البداية شعرت بالخزى من نفسى، ولكننى الآن سعيدة بما أمارسه، خاصة أننى لا يفوتنى صلاة الكنيسة يوم الجمعة والسبت والأحد"، كلمات عبرت بها بيوندا عن تفاصيل حياتها الآن، مضيفة أن القس فى الكنيسة حاول التحدث معها حول الرجوع من ذلك الطريق، ولكنها فضلت تجاهل رأيه واستكمال الطريق الذى اقتنعت به.



