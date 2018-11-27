قمة"مصرية - سعودية" الأبرز.. التفاصيل الكاملة لزيارة ولي العهد للقاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تحظى بحفاوة كبيرة من مؤسسات البلدين الشقيقين، حيث إن الزيارة وهى الثانية لصاحب السمو الملكى، إلى مصر في نفس العام، لتؤكد قوة وعمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.





وعقد الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي جلسة مباحثات، ضمت وفدي البلدين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وطرح بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.





أمن واستقرار السعودية جزء من الأمن القومي المصري

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بولي العهد السعودي، عمق ومتانة التحالف الإستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري-بحسبما أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية-.





تعزيز التعاون مع السعودية

كما أكد السيسي، على حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى، لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا.





وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير إلى مصر العديد من المشاهد، من بينها استقبال بعض المواطنين للأمير بالهتافات وتجمع العشرات من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء خلال مرور موكب الأمير محمد بن سلمان، بمنطقة وسط البلد وذلك تعبيرا عن ترحيبهم بزيارة ولي العهد لمصر، مرددين هتافات : "مصر والسعودية أيد واحدة".





كما هتف المتظاهرون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر.





مظاهرة ترحيب إلكترونية

وتحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان، باهتمام كبير من جانب الشعبين المصري والسعودي، حيث تحول الترحيب بولي العهد السعودي من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين وتحديدا على موقع "تويتر" إلى مظاهر حب، وفي ساعات قليلة تحول هاشتاج "ولي العهد في بلده الثاني مصر" إلى ترند يتصدر موقع تويتر.





رواد "تويتر" من المصريين والسعوديين احتفوا بالزيارة على طريقتهم الخاصة، حيث أكدوا على عمق العلاقات بين البلدين من الجذور، وأيضا وجود العديد من المصالح المشتركة.





مأدبة غداء

آقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة غداء لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء المباحثات.





وغادر مطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقب زيارة للقاهرة التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة.



