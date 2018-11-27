بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:52 معمرو عادل
بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء
يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لحسم تأهله على ملعبه وبين جماهيره، إذ يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء
تقدم "الفجر"، بث مباشر لمباراة يوفينتوس الإيطالي مع فالنسيا الإسباني، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيذاع البث المباشر لمباراة يوفينتوس وريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.
ويسعى النادي الإيطالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة النتائج الجيدة في دوري الأبطال.
ويتسلح النادي الإيطالي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعه الأرجنتني ديبالا، حيث يمثلك الثنائي قوة هجومية كبيرة في فريق السيدة العجوز.
ويقدم البوابة نيوز بث مباشر لمباراة يوفينتوس وفالنسيا الإيطالي في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام .
شاهد البث المباشر لمباراة يوفينتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني اليوم الثلاثاء 27-11-2018 .
بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء
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