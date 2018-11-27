شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي والمقاولون | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر | (on sport) بث حي ومباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب يوتيوب بث مباشر 27/11/2018 قناة اون سبورت مباشر، بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب الشوط الثاني yalla shoot على يلا شوت الدوري المصري، المقاولون العرب يسعى لمواصلة انتصاراته والتطلع للأمام، يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على الأهلى فى مواجهة الأسبوع السادس عشر من الدورى الممتاز، ويسعى ذئاب الجبل فى تحقيق الانتصار فى المباراة، كما يأمل الفريق فى مواصلة تحقيق انتصاراته والاستمرار فى الفوز، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة والتقدم عدة مراكز من أجل التواجد فى المربع الذهبى للبطولة.

شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي والمقاولون | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر | (on sport) بث حي ومباشر

بث مباشر مباراة الأهلي al-ahly اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 17 نقطة وله مبارتين مؤجلتين، حقق الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة 6 مواجهات حتى الأن، وكان الفريق قد حقق الفوز على الجونة فى لقاء الجولة الماضية بنتيجة 4-2 .

شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي والمقاولون | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر | (on sport) بث حي ومباشر

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب

أون سبورت – مباراة الأهلى والمقاولون (on sport) بث حي ومباشر الأهلي والمقاولون العرب اليوم، تقام مباراة الأسبوع السادس عشر من الدورى بين الأهلى والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 26/112018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الثامنة مساء بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الخامسة بالتوقيت الدولي غرينتش.

شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي والمقاولون | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر | (on sport) بث حي ومباشر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون

تنقل مباراة الأهلى والمقاولون فى الأسبوع السادس عشر على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة، و يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم التحليل من أجى التعليق على أحداث المبارة وتحليلها.

شاهد بدون تقطيع مباراة الاهلي والمقاولون | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر | (on sport) بث حي ومباشر

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية