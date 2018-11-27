ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد وصوله.. أول سيلفي لمسبار "إنسايت" من المريخ!

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:48 م
بعد وصوله.. أول سيلفي لمسبار إنسايت من المريخ!
طباعة
 
بعد وصول المسبار "إنسايت" التابع لوكالة ناسا مساء الاثنين، إلتقط أول صورة سيلفي له وهو على سطح المريخ، وفقا لما نشرته الوكالة على صفحتها بتويتر.

وعلقت ناسا على الصورة قائلة، على لسان المسبار: "ثمة جمال هادئ هنا.. نتطلع قدما لاستكشاف بيتي الجديد".

وكان إنسايت أرسل أول صورة من كوكب المريخ تمثل سطح الكوكب في منطقة سهلية حددها علماء ناسا مسبقا، وتبعد حوالي 6 كيلومترات عن موقع هبوط المسبار كيوريوستي.

وكان إنسايت، البالغ وزنه 360 كيلوغراما أطلق إلى الكوكب الأحمر بواسطة الصاروخ "أطلس 5" في رحلة استغرقت 6 شهور، قطع خلالها 482 مليون كيلومترا.

ومن المتوقع أن تستغرق مهمة المسبار إلى المريخ عامين أرضيين أو عاما مريخيا، سيقوم خلالها بدراسة أعماق المريخ، ورصد الحرارة على سطح الكوكب، بالإضافة إلى دراسة الهزات الزلزالية.

وستساعد المعلومات على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الأميركية بدأت أولى رحلاتها لاستكشاف المريخ في الستينات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.
بعد وصوله.. أول سيلفي لمسبار "إنسايت" من المريخ!
بعد وصوله.. أول سيلفي لمسبار "إنسايت" من المريخ!
بعد وصوله.. أول سيلفي لمسبار "إنسايت" من المريخ!
المزيد عن: منوعات مسبار انسايت مسبار بعد وصوله اول سيلفي المريخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
0
x
جارية الآن
0
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 7:10:09 PM